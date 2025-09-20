YETI (YETI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00783361 $ 0.00783361 $ 0.00783361 24 timer lav $ 0.00857566 $ 0.00857566 $ 0.00857566 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00783361$ 0.00783361 $ 0.00783361 24 timer høy $ 0.00857566$ 0.00857566 $ 0.00857566 All Time High $ 0.02256791$ 0.02256791 $ 0.02256791 Laveste pris $ 0.00505683$ 0.00505683 $ 0.00505683 Prisendring (1H) -0.54% Prisendring (1D) -7.53% Prisendring (7D) -27.46% Prisendring (7D) -27.46%

YETI (YETI) sanntidsprisen er $0.00788693. I løpet av de siste 24 timene har YETI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00783361 og et toppnivå på $ 0.00857566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YETI er $ 0.02256791, mens den rekordlave prisen er $ 0.00505683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YETI endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, -7.53% over 24 timer og -27.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YETI (YETI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 799,999,949.39 799,999,949.39 799,999,949.39

Nåværende markedsverdi på YETI er $ 6.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YETI er 800.00M, med en total tilgang på 799999949.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.28M.