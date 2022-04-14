YETI (YETI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YETI (YETI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YETI (YETI) Informasjon YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Offisiell nettside: https://yetidegen.com/ Kjøp YETI nå!

YETI (YETI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YETI (YETI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Total forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Sirkulerende forsyning: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M All-time high: $ 0.02256791 $ 0.02256791 $ 0.02256791 All-Time Low: $ 0.00505683 $ 0.00505683 $ 0.00505683 Nåværende pris: $ 0.00719023 $ 0.00719023 $ 0.00719023 Lær mer om YETI (YETI) pris

YETI (YETI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YETI (YETI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YETI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YETI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YETIs tokenomics, kan du utforske YETI tokenets livepris!

