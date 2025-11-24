Yee Token pris i dag

Sanntids Yee Token (YEE) pris i dag er $ 0.00220282, med en 13.72% endring de siste 24 timene. Nåværende YEE til USD konverteringssats er $ 0.00220282 per YEE.

Yee Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,205,064, med en sirkulerende forsyning på 1.00B YEE. I løpet av de siste 24 timene YEE har den blitt handlet mellom $ 0.00185966(laveste) og $ 0.002386 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01400444, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har YEE beveget seg -1.19% i løpet av den siste timen og +42.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yee Token (YEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yee Token er $ 2.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YEE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.21M.