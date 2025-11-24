YAPE pris i dag

Sanntids YAPE (YAPE) pris i dag er $ 0.00364544, med en 2.59% endring de siste 24 timene. Nåværende YAPE til USD konverteringssats er $ 0.00364544 per YAPE.

YAPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 68,610, med en sirkulerende forsyning på 18.85M YAPE. I løpet av de siste 24 timene YAPE har den blitt handlet mellom $ 0.00354333(laveste) og $ 0.00367171 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.087726, mens tidenes laveste notering var $ 0.00342319.

Kortsiktig har YAPE beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -28.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YAPE (YAPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.61K$ 68.61K $ 68.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.61K$ 68.61K $ 68.61K Opplagsforsyning 18.85M 18.85M 18.85M Total forsyning 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

