XTblock (XTT-B20) Informasjon A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Offisiell nettside: https://xtblock.io/ Kjøp XTT-B20 nå!

XTblock (XTT-B20) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XTblock (XTT-B20), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Total forsyning: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Sirkulerende forsyning: $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.16K $ 43.16K $ 43.16K All-time high: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001233 $ 0.0001233 $ 0.0001233 Lær mer om XTblock (XTT-B20) pris

XTblock (XTT-B20) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XTblock (XTT-B20) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTT-B20 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTT-B20 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTT-B20s tokenomics, kan du utforske XTT-B20 tokenets livepris!

XTT-B20 prisforutsigelse Vil du vite hvor XTT-B20 kan være på vei? Vår XTT-B20 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XTT-B20 tokenets prisforutsigelse nå!

