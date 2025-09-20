Dagens XTblock livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XTT-B20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTT-B20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XTblock livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for XTT-B20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTT-B20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XTT-B20

XTT-B20 Prisinformasjon

XTT-B20 Offisiell nettside

XTT-B20 tokenomics

XTT-B20 Prisprognose

XTblock Pris (XTT-B20)

Ikke oppført

1 XTT-B20 til USD livepris:

$0.00012603
$0.00012603$0.00012603
+0.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
XTblock (XTT-B20) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:50:20 (UTC+8)

XTblock (XTT-B20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.584553
$ 0.584553$ 0.584553

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.24%

+0.86%

+0.86%

XTblock (XTT-B20) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XTT-B20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTT-B20 er $ 0.584553, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTT-B20 endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og +0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XTblock (XTT-B20) Markedsinformasjon

$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K

--
----

$ 44.12K
$ 44.12K$ 44.12K

165.87M
165.87M 165.87M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XTblock er $ 20.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTT-B20 er 165.87M, med en total tilgang på 350000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.12K.

XTblock (XTT-B20) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XTblock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XTblock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XTblock til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XTblock til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.24%
30 dager$ 0+4.92%
60 dager$ 0-13.36%
90 dager$ 0--

Hva er XTblock (XTT-B20)

A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XTblock (XTT-B20) Ressurs

Offisiell nettside

XTblock Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XTblock (XTT-B20) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XTblock (XTT-B20) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XTblock.

Sjekk XTblockprisprognosen nå!

XTT-B20 til lokale valutaer

XTblock (XTT-B20) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XTblock (XTT-B20) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTT-B20 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XTblock (XTT-B20)

Hvor mye er XTblock (XTT-B20) verdt i dag?
Live XTT-B20 prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XTT-B20-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XTT-B20 til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XTblock?
Markedsverdien for XTT-B20 er $ 20.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XTT-B20?
Den sirkulerende forsyningen av XTT-B20 er 165.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTT-B20 ?
XTT-B20 oppnådde en ATH-pris på 0.584553 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XTT-B20?
XTT-B20 så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XTT-B20?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTT-B20 er -- USD.
Vil XTT-B20 gå høyere i år?
XTT-B20 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTT-B20 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:50:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.