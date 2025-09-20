XTblock (XTT-B20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.584553$ 0.584553 $ 0.584553 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) +0.86% Prisendring (7D) +0.86%

XTblock (XTT-B20) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XTT-B20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTT-B20 er $ 0.584553, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTT-B20 endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og +0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XTblock (XTT-B20) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.12K$ 44.12K $ 44.12K Opplagsforsyning 165.87M 165.87M 165.87M Total forsyning 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XTblock er $ 20.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTT-B20 er 165.87M, med en total tilgang på 350000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.12K.