Xerox Player Agent (XERAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xerox Player Agent (XERAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xerox Player Agent (XERAI) Informasjon Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis. Offisiell nettside: https://playerxerox.ai/ Kjøp XERAI nå!

Xerox Player Agent (XERAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xerox Player Agent (XERAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Total forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Sirkulerende forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Xerox Player Agent (XERAI) pris

Xerox Player Agent (XERAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xerox Player Agent (XERAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XERAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XERAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XERAIs tokenomics, kan du utforske XERAI tokenets livepris!

XERAI prisforutsigelse Vil du vite hvor XERAI kan være på vei? Vår XERAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XERAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!