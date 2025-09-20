Xerox Player Agent (XERAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001087 24 timer lav $ 0.00001103 24 timer høy All Time High $ 0.00053756 Laveste pris $ 0.00000707 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.49% Prisendring (7D) +4.55%

Xerox Player Agent (XERAI) sanntidsprisen er $0.00001092. I løpet av de siste 24 timene har XERAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001087 og et toppnivå på $ 0.00001103, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XERAI er $ 0.00053756, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XERAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og +4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xerox Player Agent (XERAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.92K Opplagsforsyning 999.52M Total forsyning 999,524,035.099571

Nåværende markedsverdi på Xerox Player Agent er $ 10.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XERAI er 999.52M, med en total tilgang på 999524035.099571. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.92K.