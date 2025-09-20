X2Y2 (X2Y2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214044 $ 0.00214044 $ 0.00214044 24 timer lav $ 0.00219044 $ 0.00219044 $ 0.00219044 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00214044$ 0.00214044 $ 0.00214044 24 timer høy $ 0.00219044$ 0.00219044 $ 0.00219044 All Time High $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -6.53% Prisendring (7D) -6.53%

X2Y2 (X2Y2) sanntidsprisen er $0.00215066. I løpet av de siste 24 timene har X2Y2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214044 og et toppnivå på $ 0.00219044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X2Y2 er $ 4.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X2Y2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -6.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X2Y2 (X2Y2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 812.11K$ 812.11K $ 812.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Opplagsforsyning 377.61M 377.61M 377.61M Total forsyning 999,944,301.994302 999,944,301.994302 999,944,301.994302

Nåværende markedsverdi på X2Y2 er $ 812.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X2Y2 er 377.61M, med en total tilgang på 999944301.994302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.