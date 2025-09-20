Dagens X2Y2 livepris er 0.00215066 USD. Spor prisoppdateringer for X2Y2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk X2Y2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens X2Y2 livepris er 0.00215066 USD. Spor prisoppdateringer for X2Y2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk X2Y2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om X2Y2

X2Y2 Prisinformasjon

X2Y2 Offisiell nettside

X2Y2 tokenomics

X2Y2 Prisprognose

X2Y2 Pris (X2Y2)

1 X2Y2 til USD livepris:

$0.00215066
$0.00215066$0.00215066
-1.30%1D
USD
X2Y2 (X2Y2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:45:47 (UTC+8)

X2Y2 (X2Y2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00214044
$ 0.00214044$ 0.00214044
24 timer lav
$ 0.00219044
$ 0.00219044$ 0.00219044
24 timer høy

$ 0.00214044
$ 0.00214044$ 0.00214044

$ 0.00219044
$ 0.00219044$ 0.00219044

$ 4.14
$ 4.14$ 4.14

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.35%

-6.53%

-6.53%

X2Y2 (X2Y2) sanntidsprisen er $0.00215066. I løpet av de siste 24 timene har X2Y2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214044 og et toppnivå på $ 0.00219044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X2Y2 er $ 4.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X2Y2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -6.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X2Y2 (X2Y2) Markedsinformasjon

$ 812.11K
$ 812.11K$ 812.11K

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

377.61M
377.61M 377.61M

999,944,301.994302
999,944,301.994302 999,944,301.994302

Nåværende markedsverdi på X2Y2 er $ 812.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X2Y2 er 377.61M, med en total tilgang på 999944301.994302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.

X2Y2 (X2Y2) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på X2Y2 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på X2Y2 til USD ble $ +0.0000317385.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på X2Y2 til USD ble $ +0.0003186026.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på X2Y2 til USD ble $ +0.0008966443042488128.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.35%
30 dager$ +0.0000317385+1.48%
60 dager$ +0.0003186026+14.81%
90 dager$ +0.0008966443042488128+71.50%

Hva er X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits

X2Y2 (X2Y2) Ressurs

Offisiell nettside

X2Y2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil X2Y2 (X2Y2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine X2Y2 (X2Y2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for X2Y2.

Sjekk X2Y2prisprognosen nå!

X2Y2 til lokale valutaer

X2Y2 (X2Y2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak X2Y2 (X2Y2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om X2Y2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om X2Y2 (X2Y2)

Hvor mye er X2Y2 (X2Y2) verdt i dag?
Live X2Y2 prisen i USD er 0.00215066 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende X2Y2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på X2Y2 til USD er $ 0.00215066. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for X2Y2?
Markedsverdien for X2Y2 er $ 812.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av X2Y2?
Den sirkulerende forsyningen av X2Y2 er 377.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forX2Y2 ?
X2Y2 oppnådde en ATH-pris på 4.14 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på X2Y2?
X2Y2 så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til X2Y2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for X2Y2 er -- USD.
Vil X2Y2 gå høyere i år?
X2Y2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut X2Y2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:45:47 (UTC+8)

X2Y2 (X2Y2) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

