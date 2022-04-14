X2Y2 (X2Y2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i X2Y2 (X2Y2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

X2Y2 (X2Y2) Informasjon X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Bidding on a collection or traits Offisiell nettside: https://x2y2.io/

X2Y2 (X2Y2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for X2Y2 (X2Y2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 740.63K $ 740.63K $ 740.63K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M All-time high: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00196136 $ 0.00196136 $ 0.00196136 Lær mer om X2Y2 (X2Y2) pris

X2Y2 (X2Y2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak X2Y2 (X2Y2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet X2Y2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange X2Y2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår X2Y2s tokenomics, kan du utforske X2Y2 tokenets livepris!

