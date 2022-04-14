Wizarre Scroll (SCRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wizarre Scroll (SCRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wizarre Scroll (SCRL) Informasjon Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem. Offisiell nettside: https://wizarre.io Kjøp SCRL nå!

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wizarre Scroll (SCRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Total forsyning: $ 8.38B $ 8.38B $ 8.38B Sirkulerende forsyning: $ 4.52B $ 4.52B $ 4.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.84K $ 29.84K $ 29.84K All-time high: $ 0.00200883 $ 0.00200883 $ 0.00200883 All-Time Low: $ 0.00000356 $ 0.00000356 $ 0.00000356 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wizarre Scroll (SCRL) pris

Wizarre Scroll (SCRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wizarre Scroll (SCRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCRLs tokenomics, kan du utforske SCRL tokenets livepris!

SCRL prisforutsigelse
Vil du vite hvor SCRL kan være på vei? Vår SCRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

