Wizarre Scroll (SCRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00200883$ 0.00200883 $ 0.00200883 Laveste pris $ 0.00000357$ 0.00000357 $ 0.00000357 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.34% Prisendring (7D) -0.34%

Wizarre Scroll (SCRL) sanntidsprisen er $0.0000036. I løpet av de siste 24 timene har SCRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRL er $ 0.00200883, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000357.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wizarre Scroll (SCRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.11K$ 30.11K $ 30.11K Opplagsforsyning 4.52B 4.52B 4.52B Total forsyning 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Nåværende markedsverdi på Wizarre Scroll er $ 16.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCRL er 4.52B, med en total tilgang på 8375974630.849999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.11K.