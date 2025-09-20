Wizardia (WZRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.520856$ 0.520856 $ 0.520856 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Wizardia (WZRD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WZRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WZRD er $ 0.520856, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WZRD endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wizardia (WZRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.28K$ 132.28K $ 132.28K Opplagsforsyning 105.13M 105.13M 105.13M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wizardia er $ 46.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WZRD er 105.13M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.28K.