Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.

Wizardia (WZRD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wizardia (WZRD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.35K $ 46.35K $ 46.35K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 105.13M $ 105.13M $ 105.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.26K $ 132.26K $ 132.26K All-time high: $ 0.520856 $ 0.520856 $ 0.520856 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044077 $ 0.00044077 $ 0.00044077 Lær mer om Wizardia (WZRD) pris

Wizardia (WZRD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wizardia (WZRD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WZRD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WZRD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WZRDs tokenomics, kan du utforske WZRD tokenets livepris!

Vil du vite hvor WZRD kan være på vei? Vår WZRD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

