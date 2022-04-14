WIDI (WIDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WIDI (WIDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access. Offisiell nettside: https://widit.fun

WIDI (WIDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WIDI (WIDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M All-time high: $ 0.00475464 $ 0.00475464 $ 0.00475464 All-Time Low: $ 0.00133481 $ 0.00133481 $ 0.00133481 Nåværende pris: $ 0.00136643 $ 0.00136643 $ 0.00136643 Lær mer om WIDI (WIDI) pris

WIDI (WIDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WIDI (WIDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WIDIs tokenomics, kan du utforske WIDI tokenets livepris!

WIDI prisforutsigelse Vil du vite hvor WIDI kan være på vei? Vår WIDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WIDI tokenets prisforutsigelse nå!

