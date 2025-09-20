WIDI (WIDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00133481 24 timer lav $ 0.00165249 24 timer høy All Time High $ 0.00475464 Laveste pris $ 0.00133481 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) +19.90% Prisendring (7D) -14.63%

WIDI (WIDI) sanntidsprisen er $0.00163235. I løpet av de siste 24 timene har WIDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00133481 og et toppnivå på $ 0.00165249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIDI er $ 0.00475464, mens den rekordlave prisen er $ 0.00133481.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIDI endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, +19.90% over 24 timer og -14.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WIDI (WIDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.63M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.63M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WIDI er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIDI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.