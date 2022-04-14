WHISP (WHISP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WHISP (WHISP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WHISP (WHISP) Informasjon Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone. Offisiell nettside: https://whsprs.ai/ Teknisk dokument: https://whsprs.ai/docs

WHISP (WHISP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WHISP (WHISP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.48K $ 99.48K $ 99.48K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.48K $ 99.48K $ 99.48K All-time high: $ 0.03690163 $ 0.03690163 $ 0.03690163 All-Time Low: $ 0.00009753 $ 0.00009753 $ 0.00009753 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om WHISP (WHISP) pris

WHISP (WHISP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WHISP (WHISP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHISP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHISP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHISPs tokenomics, kan du utforske WHISP tokenets livepris!

WHISP prisforutsigelse Vil du vite hvor WHISP kan være på vei? Vår WHISP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WHISP tokenets prisforutsigelse nå!

