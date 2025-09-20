WHISP (WHISP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00010494 24 timer høy $ 0.00011001 All Time High $ 0.03690163 Laveste pris $ 0.00010494 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -20.35%

WHISP (WHISP) sanntidsprisen er $0.00010613. I løpet av de siste 24 timene har WHISP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010494 og et toppnivå på $ 0.00011001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHISP er $ 0.03690163, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHISP endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -20.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WHISP (WHISP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 106.10K Opplagsforsyning 999.69M Total forsyning 999,689,367.197475

Nåværende markedsverdi på WHISP er $ 106.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHISP er 999.69M, med en total tilgang på 999689367.197475. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.10K.