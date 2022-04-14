WePower (WPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WePower (WPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WePower (WPR) Informasjon WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe. Offisiell nettside: http://wepower.network Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view Kjøp WPR nå!

WePower (WPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WePower (WPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.93K $ 68.93K $ 68.93K Total forsyning: $ 745.25M $ 745.25M $ 745.25M Sirkulerende forsyning: $ 608.82M $ 608.82M $ 608.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.38K $ 84.38K $ 84.38K All-time high: $ 0.219374 $ 0.219374 $ 0.219374 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011322 $ 0.00011322 $ 0.00011322 Lær mer om WePower (WPR) pris

WePower (WPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WePower (WPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WPRs tokenomics, kan du utforske WPR tokenets livepris!

WPR prisforutsigelse Vil du vite hvor WPR kan være på vei? Vår WPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WPR tokenets prisforutsigelse nå!

