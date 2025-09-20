Dagens WePower livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WePower livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WPR

WPR Prisinformasjon

WPR teknisk dokument

WPR Offisiell nettside

WPR tokenomics

WPR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

WePower Logo

WePower Pris (WPR)

Ikke oppført

1 WPR til USD livepris:

$0.00011353
$0.00011353$0.00011353
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
WePower (WPR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:29:42 (UTC+8)

WePower (WPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.219374
$ 0.219374$ 0.219374

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.02%

+0.22%

+0.22%

WePower (WPR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPR er $ 0.219374, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WePower (WPR) Markedsinformasjon

$ 69.12K
$ 69.12K$ 69.12K

--
----

$ 84.61K
$ 84.61K$ 84.61K

608.82M
608.82M 608.82M

745,248,183.0
745,248,183.0 745,248,183.0

Nåværende markedsverdi på WePower er $ 69.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPR er 608.82M, med en total tilgang på 745248183.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.61K.

WePower (WPR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WePower til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WePower til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WePower til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WePower til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.02%
30 dager$ 0-50.60%
60 dager$ 0-1.92%
90 dager$ 0--

Hva er WePower (WPR)

WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WePower (WPR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

WePower Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WePower (WPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WePower (WPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WePower.

Sjekk WePowerprisprognosen nå!

WPR til lokale valutaer

WePower (WPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WePower (WPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WePower (WPR)

Hvor mye er WePower (WPR) verdt i dag?
Live WPR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WPR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WPR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WePower?
Markedsverdien for WPR er $ 69.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WPR?
Den sirkulerende forsyningen av WPR er 608.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWPR ?
WPR oppnådde en ATH-pris på 0.219374 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WPR?
WPR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WPR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WPR er -- USD.
Vil WPR gå høyere i år?
WPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WPR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:29:42 (UTC+8)

WePower (WPR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.