WePower (WPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.219374 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.22%

WePower (WPR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPR er $ 0.219374, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WePower (WPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.61K Opplagsforsyning 608.82M Total forsyning 745,248,183.0

Nåværende markedsverdi på WePower er $ 69.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPR er 608.82M, med en total tilgang på 745248183.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.61K.