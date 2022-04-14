Welshare Health Token (WEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Welshare Health Token (WEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Welshare Health Token (WEL) Informasjon Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Offisiell nettside: https://www.welshare.health/ Teknisk dokument: https://whitepaper.welshare.health/ Kjøp WEL nå!

Welshare Health Token (WEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Welshare Health Token (WEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 445.95K $ 445.95K $ 445.95K Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M All-time high: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 All-Time Low: $ 0.00144224 $ 0.00144224 $ 0.00144224 Nåværende pris: $ 0.00181925 $ 0.00181925 $ 0.00181925 Lær mer om Welshare Health Token (WEL) pris

Welshare Health Token (WEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Welshare Health Token (WEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WELs tokenomics, kan du utforske WEL tokenets livepris!

