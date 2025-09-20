Dagens Welshare Health Token livepris er 0.00197732 USD. Spor prisoppdateringer for WEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Welshare Health Token livepris er 0.00197732 USD. Spor prisoppdateringer for WEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WEL til USD livepris:

$0.00197732
$0.00197732$0.00197732
+0.10%1D
mexc
USD
Welshare Health Token (WEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:44:27 (UTC+8)

Welshare Health Token (WEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00168256
$ 0.00168256$ 0.00168256
24 timer lav
$ 0.00199016
$ 0.00199016$ 0.00199016
24 timer høy

$ 0.00168256
$ 0.00168256$ 0.00168256

$ 0.00199016
$ 0.00199016$ 0.00199016

$ 0.146838
$ 0.146838$ 0.146838

$ 0.00144224
$ 0.00144224$ 0.00144224

+0.51%

+0.20%

-2.28%

-2.28%

Welshare Health Token (WEL) sanntidsprisen er $0.00197732. I løpet av de siste 24 timene har WEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00168256 og et toppnivå på $ 0.00199016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEL er $ 0.146838, mens den rekordlave prisen er $ 0.00144224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEL endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Welshare Health Token (WEL) Markedsinformasjon

$ 484.53K
$ 484.53K$ 484.53K

--
----

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

245.74M
245.74M 245.74M

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Welshare Health Token er $ 484.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEL er 245.74M, med en total tilgang på 2500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.93M.

Welshare Health Token (WEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Welshare Health Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Welshare Health Token til USD ble $ -0.0003009322.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Welshare Health Token til USD ble $ -0.0006105268.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Welshare Health Token til USD ble $ -0.0006092450563172008.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.20%
30 dager$ -0.0003009322-15.21%
60 dager$ -0.0006105268-30.87%
90 dager$ -0.0006092450563172008-23.55%

Hva er Welshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Welshare Health Token (WEL) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Welshare Health Token (WEL)

Hvor mye er Welshare Health Token (WEL) verdt i dag?
Live WEL prisen i USD er 0.00197732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WEL til USD er $ 0.00197732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Welshare Health Token?
Markedsverdien for WEL er $ 484.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WEL?
Den sirkulerende forsyningen av WEL er 245.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWEL ?
WEL oppnådde en ATH-pris på 0.146838 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WEL?
WEL så en ATL-pris på 0.00144224 USD.
Hva er handelsvolumet til WEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WEL er -- USD.
Vil WEL gå høyere i år?
WEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:44:27 (UTC+8)

Welshare Health Token (WEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.