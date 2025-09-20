Welshare Health Token (WEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00168256 24 timer lav $ 0.00199016 24 timer høy All Time High $ 0.146838 Laveste pris $ 0.00144224 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) +0.20% Prisendring (7D) -2.28%

Welshare Health Token (WEL) sanntidsprisen er $0.00197732. I løpet av de siste 24 timene har WEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00168256 og et toppnivå på $ 0.00199016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEL er $ 0.146838, mens den rekordlave prisen er $ 0.00144224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEL endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Welshare Health Token (WEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 484.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.93M Opplagsforsyning 245.74M Total forsyning 2,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Welshare Health Token er $ 484.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEL er 245.74M, med en total tilgang på 2500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.93M.