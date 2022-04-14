WELL3 ($WELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WELL3 ($WELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WELL3 ($WELL) Informasjon WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem. Offisiell nettside: https://well.eco/

WELL3 ($WELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WELL3 ($WELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 372.71K $ 372.71K $ 372.71K Total forsyning: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.58B $ 6.58B $ 6.58B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M All-time high: $ 0.00279651 $ 0.00279651 $ 0.00279651 All-Time Low: $ 0.0000571 $ 0.0000571 $ 0.0000571 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om WELL3 ($WELL) pris

WELL3 ($WELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WELL3 ($WELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $WELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $WELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $WELLs tokenomics, kan du utforske $WELL tokenets livepris!

$WELL prisforutsigelse Vil du vite hvor $WELL kan være på vei? Vår $WELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $WELL tokenets prisforutsigelse nå!

