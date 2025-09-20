WELL3 ($WELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00279651$ 0.00279651 $ 0.00279651 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.14% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) -71.73% Prisendring (7D) -71.73%

WELL3 ($WELL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $WELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WELL er $ 0.00279651, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WELL endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -71.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WELL3 ($WELL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 463.39K$ 463.39K $ 463.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Opplagsforsyning 6.58B 6.58B 6.58B Total forsyning 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WELL3 er $ 463.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WELL er 6.58B, med en total tilgang på 42000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.96M.