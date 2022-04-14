WeeDE ($WEEDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WeeDE ($WEEDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WeeDE ($WEEDE) Informasjon JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry. Offisiell nettside: https://jaweede.de/ Kjøp $WEEDE nå!

WeeDE ($WEEDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WeeDE ($WEEDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K All-time high: $ 0.00224628 $ 0.00224628 $ 0.00224628 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029371 $ 0.00029371 $ 0.00029371 Lær mer om WeeDE ($WEEDE) pris

WeeDE ($WEEDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WeeDE ($WEEDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $WEEDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $WEEDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $WEEDEs tokenomics, kan du utforske $WEEDE tokenets livepris!

$WEEDE prisforutsigelse Vil du vite hvor $WEEDE kan være på vei? Vår $WEEDE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $WEEDE tokenets prisforutsigelse nå!

