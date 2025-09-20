WeeDE ($WEEDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00029214 24 timer lav $ 0.00029405 24 timer høy All Time High $ 0.00224628 Laveste pris $ 0.00025523 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) +0.74%

WeeDE ($WEEDE) sanntidsprisen er $0.00029371. I løpet av de siste 24 timene har $WEEDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00029214 og et toppnivå på $ 0.00029405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WEEDE er $ 0.00224628, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WEEDE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WeeDE ($WEEDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 293.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 293.71K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WeeDE er $ 293.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WEEDE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 293.71K.