Waveform (WAVE) tokenomics
Waveform (WAVE) Informasjon
Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.
Waveform (WAVE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waveform (WAVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Waveform (WAVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Waveform (WAVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WAVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WAVE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår WAVEs tokenomics, kan du utforske WAVE tokenets livepris!
WAVE prisforutsigelse
Vil du vite hvor WAVE kan være på vei? Vår WAVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.