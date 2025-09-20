Waveform (WAVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0249053$ 0.0249053 $ 0.0249053 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.86% Prisendring (7D) +4.46% Prisendring (7D) +4.46%

Waveform (WAVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVE er $ 0.0249053, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.86% over 24 timer og +4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waveform (WAVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Opplagsforsyning 999.58M 999.58M 999.58M Total forsyning 999,583,337.628681 999,583,337.628681 999,583,337.628681

Nåværende markedsverdi på Waveform er $ 28.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAVE er 999.58M, med en total tilgang på 999583337.628681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.60K.