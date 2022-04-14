WaterNeuron (WTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WaterNeuron (WTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WaterNeuron (WTN) Informasjon WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

WaterNeuron (WTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WaterNeuron (WTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Total forsyning: $ 117.03M $ 117.03M $ 117.03M Sirkulerende forsyning: $ 117.03M $ 117.03M $ 117.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M All-time high: $ 0.956263 $ 0.956263 $ 0.956263 All-Time Low: $ 0.054954 $ 0.054954 $ 0.054954 Nåværende pris: $ 0.092111 $ 0.092111 $ 0.092111 Lær mer om WaterNeuron (WTN) pris

WaterNeuron (WTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WaterNeuron (WTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTNs tokenomics, kan du utforske WTN tokenets livepris!

