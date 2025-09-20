WaterNeuron (WTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.081651 $ 0.081651 $ 0.081651 24 timer lav $ 0.097124 $ 0.097124 $ 0.097124 24 timer høy 24 timer lav $ 0.081651$ 0.081651 $ 0.081651 24 timer høy $ 0.097124$ 0.097124 $ 0.097124 All Time High $ 0.956263$ 0.956263 $ 0.956263 Laveste pris $ 0.054954$ 0.054954 $ 0.054954 Prisendring (1H) +0.58% Prisendring (1D) -3.69% Prisendring (7D) -20.53% Prisendring (7D) -20.53%

WaterNeuron (WTN) sanntidsprisen er $0.093306. I løpet av de siste 24 timene har WTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.081651 og et toppnivå på $ 0.097124, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTN er $ 0.956263, mens den rekordlave prisen er $ 0.054954.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTN endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, -3.69% over 24 timer og -20.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WaterNeuron (WTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.81M$ 10.81M $ 10.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.81M$ 10.81M $ 10.81M Opplagsforsyning 117.03M 117.03M 117.03M Total forsyning 117,034,730.346019 117,034,730.346019 117,034,730.346019

Nåværende markedsverdi på WaterNeuron er $ 10.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTN er 117.03M, med en total tilgang på 117034730.346019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.81M.