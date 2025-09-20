Waterfall (WATER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01187502$ 0.01187502 $ 0.01187502 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.61% Prisendring (7D) +2.19% Prisendring (7D) +2.19%

Waterfall (WATER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WATER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATER er $ 0.01187502, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATER endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.61% over 24 timer og +2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waterfall (WATER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 687.99K$ 687.99K $ 687.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Opplagsforsyning 3.71B 3.71B 3.71B Total forsyning 25,559,290,251.99966 25,559,290,251.99966 25,559,290,251.99966

Nåværende markedsverdi på Waterfall er $ 687.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATER er 3.71B, med en total tilgang på 25559290251.99966. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.74M.