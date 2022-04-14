WAP (WAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WAP (WAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WAP (WAP) Informasjon Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Offisiell nettside: https://www.wapcoin.wtf/ Kjøp WAP nå!

WAP (WAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WAP (WAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.64K $ 111.64K $ 111.64K Total forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.64K $ 111.64K $ 111.64K All-time high: $ 0.03862221 $ 0.03862221 $ 0.03862221 All-Time Low: $ 0.00003327 $ 0.00003327 $ 0.00003327 Nåværende pris: $ 0.00011316 $ 0.00011316 $ 0.00011316 Lær mer om WAP (WAP) pris

WAP (WAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WAP (WAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAPs tokenomics, kan du utforske WAP tokenets livepris!

WAP prisforutsigelse Vil du vite hvor WAP kan være på vei? Vår WAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!