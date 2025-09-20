WAP (WAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03862221$ 0.03862221 $ 0.03862221 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -2.26% Prisendring (7D) -11.91% Prisendring (7D) -11.91%

WAP (WAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAP er $ 0.03862221, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAP endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -11.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WAP (WAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.42K$ 118.42K $ 118.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.42K$ 118.42K $ 118.42K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,675,865.376026 999,675,865.376026 999,675,865.376026

Nåværende markedsverdi på WAP er $ 118.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAP er 999.68M, med en total tilgang på 999675865.376026. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.42K.