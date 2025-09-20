Wand (WAND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00930418 24 timer lav $ 0.00957102 24 timer høy All Time High $ 0.053002 Laveste pris $ 0.00508731 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -14.40%

Wand (WAND) sanntidsprisen er $0.00936026. I løpet av de siste 24 timene har WAND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00930418 og et toppnivå på $ 0.00957102, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAND er $ 0.053002, mens den rekordlave prisen er $ 0.00508731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAND endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -14.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wand (WAND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M Opplagsforsyning 3.09M Total forsyning 119,995,811.802007

Nåværende markedsverdi på Wand er $ 28.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAND er 3.09M, med en total tilgang på 119995811.802007. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.