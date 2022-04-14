Walter (WALTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Walter (WALTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Walter (WALTER) Informasjon Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Offisiell nettside: https://walteronsolana.com/ Kjøp WALTER nå!

Walter (WALTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Walter (WALTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 621.66K $ 621.66K $ 621.66K Total forsyning: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Sirkulerende forsyning: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 621.66K $ 621.66K $ 621.66K All-time high: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00066066 $ 0.00066066 $ 0.00066066 Lær mer om Walter (WALTER) pris

Walter (WALTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Walter (WALTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WALTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WALTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WALTERs tokenomics, kan du utforske WALTER tokenets livepris!

WALTER prisforutsigelse Vil du vite hvor WALTER kan være på vei? Vår WALTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WALTER tokenets prisforutsigelse nå!

