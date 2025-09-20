Dagens Walter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WALTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Walter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WALTER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALTER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Walter Logo

Walter Pris (WALTER)

Ikke oppført

1 WALTER til USD livepris:

$0.00076461
$0.00076461
-2.70%1D
mexc
USD
Walter (WALTER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:24:07 (UTC+8)

Walter (WALTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01977173
$ 0.01977173

$ 0
$ 0

+0.08%

-2.31%

-12.17%

-12.17%

Walter (WALTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WALTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALTER er $ 0.01977173, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALTER endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -12.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walter (WALTER) Markedsinformasjon

$ 726.48K
$ 726.48K

--
--

$ 726.48K
$ 726.48K

950.13M
950.13M

950,127,938.55
950,127,938.55

Nåværende markedsverdi på Walter er $ 726.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WALTER er 950.13M, med en total tilgang på 950127938.55. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 726.48K.

Walter (WALTER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Walter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Walter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Walter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Walter til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.31%
30 dager$ 0-16.46%
60 dager$ 0-43.77%
90 dager$ 0--

Hva er Walter (WALTER)

Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Walter (WALTER) Ressurs

Offisiell nettside

Walter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Walter (WALTER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Walter (WALTER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Walter.

Sjekk Walterprisprognosen nå!

WALTER til lokale valutaer

Walter (WALTER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Walter (WALTER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WALTER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Walter (WALTER)

Hvor mye er Walter (WALTER) verdt i dag?
Live WALTER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WALTER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WALTER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Walter?
Markedsverdien for WALTER er $ 726.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WALTER?
Den sirkulerende forsyningen av WALTER er 950.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWALTER ?
WALTER oppnådde en ATH-pris på 0.01977173 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WALTER?
WALTER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WALTER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WALTER er -- USD.
Vil WALTER gå høyere i år?
WALTER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WALTER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:24:07 (UTC+8)

