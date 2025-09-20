Walter (WALTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01977173$ 0.01977173 $ 0.01977173 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -2.31% Prisendring (7D) -12.17% Prisendring (7D) -12.17%

Walter (WALTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WALTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALTER er $ 0.01977173, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALTER endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -12.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walter (WALTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 726.48K$ 726.48K $ 726.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 726.48K$ 726.48K $ 726.48K Opplagsforsyning 950.13M 950.13M 950.13M Total forsyning 950,127,938.55 950,127,938.55 950,127,938.55

Nåværende markedsverdi på Walter er $ 726.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WALTER er 950.13M, med en total tilgang på 950127938.55. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 726.48K.