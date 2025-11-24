Wakehacker by Virtuals pris i dag

Sanntids Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) pris i dag er --, med en 3.22% endring de siste 24 timene. Nåværende WAKEAI til USD konverteringssats er -- per WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 163,626, med en sirkulerende forsyning på 650.00M WAKEAI. I løpet av de siste 24 timene WAKEAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00132264, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WAKEAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -27.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.63K$ 163.63K $ 163.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 251.73K$ 251.73K $ 251.73K Opplagsforsyning 650.00M 650.00M 650.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wakehacker by Virtuals er $ 163.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAKEAI er 650.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 251.73K.