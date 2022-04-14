wain (WAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i wain (WAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

wain (WAIN) Informasjon Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation. Offisiell nettside: https://x.com/wainsol Kjøp WAIN nå!

wain (WAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for wain (WAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.24K $ 26.24K $ 26.24K Total forsyning: $ 896.05M $ 896.05M $ 896.05M Sirkulerende forsyning: $ 896.05M $ 896.05M $ 896.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.24K $ 26.24K $ 26.24K All-time high: $ 0.00273767 $ 0.00273767 $ 0.00273767 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om wain (WAIN) pris

wain (WAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak wain (WAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAINs tokenomics, kan du utforske WAIN tokenets livepris!

WAIN prisforutsigelse Vil du vite hvor WAIN kan være på vei? Vår WAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAIN tokenets prisforutsigelse nå!

