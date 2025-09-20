wain (WAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00273767$ 0.00273767 $ 0.00273767 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.14% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -2.97% Prisendring (7D) -2.97%

wain (WAIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAIN er $ 0.00273767, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAIN endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -2.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wain (WAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.88K$ 25.88K $ 25.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.88K$ 25.88K $ 25.88K Opplagsforsyning 896.05M 896.05M 896.05M Total forsyning 896,048,230.887296 896,048,230.887296 896,048,230.887296

Nåværende markedsverdi på wain er $ 25.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAIN er 896.05M, med en total tilgang på 896048230.887296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.88K.