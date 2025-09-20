Waggle Network (WAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00044084 24 timer lav $ 0.00045833 24 timer høy All Time High $ 3.67 Laveste pris $ 0.00025953 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) +25.11%

Waggle Network (WAG) sanntidsprisen er $0.00044784. I løpet av de siste 24 timene har WAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00044084 og et toppnivå på $ 0.00045833, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAG er $ 3.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025953.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og +25.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waggle Network (WAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.78K Opplagsforsyning 7.25M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Waggle Network er $ 3.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAG er 7.25M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.78K.