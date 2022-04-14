Waggle Network (WAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Waggle Network (WAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Waggle Network (WAG) Informasjon Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Offisiell nettside: https://waggle.network/ Kjøp WAG nå!

Waggle Network (WAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waggle Network (WAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.26K $ 3.26K $ 3.26K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.01K $ 45.01K $ 45.01K All-time high: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045011 $ 0.00045011 $ 0.00045011 Lær mer om Waggle Network (WAG) pris

Waggle Network (WAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waggle Network (WAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAGs tokenomics, kan du utforske WAG tokenets livepris!

