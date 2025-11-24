Hva er VR1

VR1 (VR1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VR1 (VR1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.93K Total forsyning: $ 976.06M Sirkulerende forsyning: $ 669.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.19K All-time high: $ 0.03718439 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

VR1 (VR1) Informasjon Offisiell nettside: https://www.vr1arcade.com/ Teknisk dokument: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade

VR1 (VR1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VR1 (VR1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VR1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VR1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VR1s tokenomics, kan du utforske VR1 tokenets livepris!

