VR1 pris i dag

Sanntids VR1 (VR1) pris i dag er $ 0.0000076, med en 4.34% endring de siste 24 timene. Nåværende VR1 til USD konverteringssats er $ 0.0000076 per VR1.

VR1 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,082.27, med en sirkulerende forsyning på 669.03M VR1. I løpet av de siste 24 timene VR1 har den blitt handlet mellom $ 0.00000752(laveste) og $ 0.00000823 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03718439, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000665.

Kortsiktig har VR1 beveget seg -0.41% i løpet av den siste timen og +4.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VR1 (VR1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Opplagsforsyning 669.03M 669.03M 669.03M Total forsyning 976,330,861.9792558 976,330,861.9792558 976,330,861.9792558

