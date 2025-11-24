VOI Network pris i dag

Sanntids VOI Network (VOI) pris i dag er $ 0.00047374, med en 5.35% endring de siste 24 timene. Nåværende VOI til USD konverteringssats er $ 0.00047374 per VOI.

VOI Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 937,616, med en sirkulerende forsyning på 1.98B VOI. I løpet av de siste 24 timene VOI har den blitt handlet mellom $ 0.00044968(laveste) og $ 0.0004774 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01353747, mens tidenes laveste notering var $ 0.00036881.

Kortsiktig har VOI beveget seg -0.76% i løpet av den siste timen og -0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VOI Network (VOI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 937.62K$ 937.62K $ 937.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Opplagsforsyning 1.98B 1.98B 1.98B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VOI Network er $ 937.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOI er 1.98B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.74M.