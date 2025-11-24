BørsDEX+
Sanntidspris for VOI Network er i dag 0.00047374 USD.VOI markedsverdien er 937,616 USD. Spor sanntids VOI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om VOI

VOI Prisinformasjon

Hva er VOI

VOI teknisk dokument

VOI Offisiell nettside

VOI tokenomics

VOI Prisprognose

VOI Network Logo

VOI Network Pris (VOI)

Ikke oppført

1 VOI til USD livepris:

$0.00047333
+5.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
VOI Network (VOI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:26:03 (UTC+8)

VOI Network pris i dag

Sanntids VOI Network (VOI) pris i dag er $ 0.00047374, med en 5.35% endring de siste 24 timene. Nåværende VOI til USD konverteringssats er $ 0.00047374 per VOI.

VOI Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 937,616, med en sirkulerende forsyning på 1.98B VOI. I løpet av de siste 24 timene VOI har den blitt handlet mellom $ 0.00044968(laveste) og $ 0.0004774 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01353747, mens tidenes laveste notering var $ 0.00036881.

Kortsiktig har VOI beveget seg -0.76% i løpet av den siste timen og -0.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

VOI Network (VOI) Markedsinformasjon

$ 937.62K
--
$ 4.74M
1.98B
10,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på VOI Network er $ 937.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VOI er 1.98B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.74M.

VOI Network prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00044968
24 timer lav
$ 0.0004774
24 timer høy

$ 0.00044968
$ 0.0004774
$ 0.01353747
$ 0.00036881
-0.76%

+5.35%

-0.17%

-0.17%

VOI Network (VOI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VOI Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VOI Network til USD ble $ -0.0000406174.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VOI Network til USD ble $ -0.0002060020.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VOI Network til USD ble $ -0.0001457414002918496.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.35%
30 dager$ -0.0000406174-8.57%
60 dager$ -0.0002060020-43.48%
90 dager$ -0.0001457414002918496-23.52%

Prisforutsigelse for VOI Network

VOI Network (VOI) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VOI for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
VOI Network (VOI) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på VOI Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for VOI Network vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for VOI prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på VOI Network prisforutsigelser.

VOI Network (VOI) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om VOI Network

Hvor mye vil 1 VOI Network være verdt i 2030?
Hvis VOI Network skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle VOI Network priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:26:03 (UTC+8)

Utforsk mer om VOI Network

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.