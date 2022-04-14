Vicky (VICKY) tokenomics
Vicky (VICKY) Informasjon
Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art.
We use Eliza Framework
Vicky (VICKY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vicky (VICKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Vicky (VICKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Vicky (VICKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet VICKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange VICKY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår VICKYs tokenomics, kan du utforske VICKY tokenets livepris!
VICKY prisforutsigelse
Vil du vite hvor VICKY kan være på vei? Vår VICKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.