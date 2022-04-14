Vicky (VICKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vicky (VICKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vicky (VICKY) Informasjon Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework Offisiell nettside: https://www.vickystar.xyz/ Kjøp VICKY nå!

Vicky (VICKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vicky (VICKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.53K $ 26.53K $ 26.53K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.53K $ 26.53K $ 26.53K All-time high: $ 0.00130998 $ 0.00130998 $ 0.00130998 All-Time Low: $ 0.0000217 $ 0.0000217 $ 0.0000217 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Vicky (VICKY) pris

Vicky (VICKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vicky (VICKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VICKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VICKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VICKYs tokenomics, kan du utforske VICKY tokenets livepris!

VICKY prisforutsigelse Vil du vite hvor VICKY kan være på vei? Vår VICKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VICKY tokenets prisforutsigelse nå!

