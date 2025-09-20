Vicky (VICKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002974 24 timer lav $ 0.00003014 24 timer høy All Time High $ 0.00130998 Laveste pris $ 0.0000217 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) -2.08%

Vicky (VICKY) sanntidsprisen er $0.00002997. I løpet av de siste 24 timene har VICKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002974 og et toppnivå på $ 0.00003014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VICKY er $ 0.00130998, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VICKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vicky (VICKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.97K Opplagsforsyning 999.98M Total forsyning 999,981,206.0

Nåværende markedsverdi på Vicky er $ 29.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VICKY er 999.98M, med en total tilgang på 999981206.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.97K.