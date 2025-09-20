VFOX (VFOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01084649 24 timer høy $ 0.01090925 All Time High $ 5.28 Laveste pris $ 0.00752955 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.45% Prisendring (7D) +11.60%

VFOX (VFOX) sanntidsprisen er $0.01090925. I løpet av de siste 24 timene har VFOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01084649 og et toppnivå på $ 0.01090925, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VFOX er $ 5.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.00752955.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VFOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og +11.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VFOX (VFOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.09K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VFOX er $ 229.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VFOX er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.09K.