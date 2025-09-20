Dagens VFOX livepris er 0.01090925 USD. Spor prisoppdateringer for VFOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VFOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VFOX livepris er 0.01090925 USD. Spor prisoppdateringer for VFOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VFOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VFOX Pris (VFOX)

1 VFOX til USD livepris:

$0.01090925
+0.40%1D
USD
VFOX (VFOX) Live prisdiagram
VFOX (VFOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01084649
24 timer lav
$ 0.01090925
24 timer høy

$ 0.01084649
$ 0.01090925
$ 5.28
$ 0.00752955
--

+0.45%

+11.60%

+11.60%

VFOX (VFOX) sanntidsprisen er $0.01090925. I løpet av de siste 24 timene har VFOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01084649 og et toppnivå på $ 0.01090925, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VFOX er $ 5.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.00752955.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VFOX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og +11.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VFOX (VFOX) Markedsinformasjon

$ 229.05K
--
$ 229.09K
21.00M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på VFOX er $ 229.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VFOX er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.09K.

VFOX (VFOX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VFOX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VFOX til USD ble $ +0.0017455018.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VFOX til USD ble $ +0.0034841831.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VFOX til USD ble $ +0.0032328490092910625.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.45%
30 dager$ +0.0017455018+16.00%
60 dager$ +0.0034841831+31.94%
90 dager$ +0.0032328490092910625+42.11%

Hva er VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

VFOX (VFOX) Ressurs

Offisiell nettside

VFOX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VFOX (VFOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VFOX (VFOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VFOX.

Sjekk VFOXprisprognosen nå!

VFOX til lokale valutaer

VFOX (VFOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VFOX (VFOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VFOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VFOX (VFOX)

Hvor mye er VFOX (VFOX) verdt i dag?
Live VFOX prisen i USD er 0.01090925 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VFOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VFOX til USD er $ 0.01090925. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VFOX?
Markedsverdien for VFOX er $ 229.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VFOX?
Den sirkulerende forsyningen av VFOX er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVFOX ?
VFOX oppnådde en ATH-pris på 5.28 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VFOX?
VFOX så en ATL-pris på 0.00752955 USD.
Hva er handelsvolumet til VFOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VFOX er -- USD.
Vil VFOX gå høyere i år?
VFOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VFOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
