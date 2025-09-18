Dagens Banana Gun livepris er 20.4 USD. Spor prisoppdateringer for BANANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Banana Gun livepris er 20.4 USD. Spor prisoppdateringer for BANANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$20.39
$20.39
Banana Gun (BANANA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:13 (UTC+8)

Banana Gun (BANANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 20.21
$ 20.21
24 timer lav
$ 21.65
$ 21.65
24 timer høy

$ 20.21
$ 20.21

$ 21.65
$ 21.65

$ 78.69544217538915
$ 78.69544217538915

$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544

-0.35%

0.00%

-3.82%

-3.82%

Banana Gun (BANANA) sanntidsprisen er $ 20.4. I løpet av de siste 24 timene har BANANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20.21 og et toppnivå på $ 21.65, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANANA er $ 78.69544217538915, mens den rekordlave prisen er $ 4.913122153494544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANANA endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Banana Gun (BANANA) Markedsinformasjon

No.427

$ 81.69M
$ 81.69M

$ 1.04M
$ 1.04M

$ 204.00M
$ 204.00M

4.00M
4.00M

10,000,000
10,000,000

8,453,104.49463985
8,453,104.49463985

40.04%

ETH

Nåværende markedsverdi på Banana Gun er $ 81.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.04M. Den sirkulerende forsyningen på BANANA er 4.00M, med en total tilgang på 8453104.49463985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.00M.

Banana Gun (BANANA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Banana Gun for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -2.4-10.53%
60 dager$ -6.87-25.20%
90 dager$ +5.26+34.74%
Banana Gun Prisendring i dag

I dag registrerte BANANA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Banana Gun 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -2.4 (-10.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Banana Gun 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BANANA en endring på $ -6.87 (-25.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Banana Gun 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +5.26+34.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Banana Gun (BANANA)?

Sjekk ut Banana Gun Prishistorikk-siden nå.

Hva er Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Banana Gun investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BANANA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Banana Gun på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Banana Gun kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Banana Gun Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Banana Gun (BANANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Banana Gun (BANANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Banana Gun.

Sjekk Banana Gunprisprognosen nå!

Banana Gun (BANANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Banana Gun (BANANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BANANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Banana Gun (BANANA)

Leter du etter hvordan du kjøperBanana Gun? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Banana Gun på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BANANA til lokale valutaer

Banana Gun Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Banana Gun, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Banana Gun nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Banana Gun

Hvor mye er Banana Gun (BANANA) verdt i dag?
Live BANANA prisen i USD er 20.4 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BANANA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BANANA til USD er $ 20.4. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Banana Gun?
Markedsverdien for BANANA er $ 81.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BANANA?
Den sirkulerende forsyningen av BANANA er 4.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANANA ?
BANANA oppnådde en ATH-pris på 78.69544217538915 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BANANA?
BANANA så en ATL-pris på 4.913122153494544 USD.
Hva er handelsvolumet til BANANA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANANA er $ 1.04M USD.
Vil BANANA gå høyere i år?
BANANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANANA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BANANAUSDT
$20.39
$20.39
