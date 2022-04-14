VFOX (VFOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VFOX (VFOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VFOX (VFOX) Informasjon VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs. Offisiell nettside: https://rfox.finance/ Kjøp VFOX nå!

VFOX (VFOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VFOX (VFOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.27K $ 233.27K $ 233.27K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 233.32K $ 233.32K $ 233.32K All-time high: $ 5.28 $ 5.28 $ 5.28 All-Time Low: $ 0.00752955 $ 0.00752955 $ 0.00752955 Nåværende pris: $ 0.01111029 $ 0.01111029 $ 0.01111029 Lær mer om VFOX (VFOX) pris

VFOX (VFOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VFOX (VFOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VFOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VFOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VFOXs tokenomics, kan du utforske VFOX tokenets livepris!

