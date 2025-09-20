VersaGames (VERSA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00972566 $ 0.00972566 $ 0.00972566 24 timer lav $ 0.01012189 $ 0.01012189 $ 0.01012189 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00972566$ 0.00972566 $ 0.00972566 24 timer høy $ 0.01012189$ 0.01012189 $ 0.01012189 All Time High $ 0.100492$ 0.100492 $ 0.100492 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -2.64% Prisendring (7D) -18.05% Prisendring (7D) -18.05%

VersaGames (VERSA) sanntidsprisen er $0.00981202. I løpet av de siste 24 timene har VERSA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00972566 og et toppnivå på $ 0.01012189, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERSA er $ 0.100492, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERSA endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.64% over 24 timer og -18.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VersaGames (VERSA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Opplagsforsyning 108.10M 108.10M 108.10M Total forsyning 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Nåværende markedsverdi på VersaGames er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERSA er 108.10M, med en total tilgang på 320000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.15M.