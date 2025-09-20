Dagens VersaGames livepris er 0.00981202 USD. Spor prisoppdateringer for VERSA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VERSA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VersaGames livepris er 0.00981202 USD. Spor prisoppdateringer for VERSA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VERSA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VersaGames Pris (VERSA)

Ikke oppført

1 VERSA til USD livepris:

$0.00981202
-2.60%1D
mexc
USD
VersaGames (VERSA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:11 (UTC+8)

VersaGames (VERSA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00972566
24 timer lav
$ 0.01012189
24 timer høy

$ 0.00972566
$ 0.01012189
$ 0.100492
$ 0
+0.21%

-2.64%

-18.05%

-18.05%

VersaGames (VERSA) sanntidsprisen er $0.00981202. I løpet av de siste 24 timene har VERSA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00972566 og et toppnivå på $ 0.01012189, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERSA er $ 0.100492, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERSA endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.64% over 24 timer og -18.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VersaGames (VERSA) Markedsinformasjon

$ 1.06M
--
$ 3.15M
108.10M
320,000,000.0
Nåværende markedsverdi på VersaGames er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERSA er 108.10M, med en total tilgang på 320000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.15M.

VersaGames (VERSA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på VersaGames til USD ble $ -0.00026666320068722.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på VersaGames til USD ble $ -0.0030854878.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på VersaGames til USD ble $ -0.0019059319.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på VersaGames til USD ble $ +0.0074810478510523704.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00026666320068722-2.64%
30 dager$ -0.0030854878-31.44%
60 dager$ -0.0019059319-19.42%
90 dager$ +0.0074810478510523704+320.94%

Hva er VersaGames (VERSA)

VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.

VersaGames (VERSA) Ressurs

Offisiell nettside

VersaGames Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VersaGames (VERSA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VersaGames (VERSA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VersaGames.

Sjekk VersaGamesprisprognosen nå!

VERSA til lokale valutaer

VersaGames (VERSA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VersaGames (VERSA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VERSA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om VersaGames (VERSA)

Hvor mye er VersaGames (VERSA) verdt i dag?
Live VERSA prisen i USD er 0.00981202 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VERSA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VERSA til USD er $ 0.00981202. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VersaGames?
Markedsverdien for VERSA er $ 1.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VERSA?
Den sirkulerende forsyningen av VERSA er 108.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVERSA ?
VERSA oppnådde en ATH-pris på 0.100492 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VERSA?
VERSA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VERSA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VERSA er -- USD.
Vil VERSA gå høyere i år?
VERSA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VERSA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.